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    Жизнь

    В сети появились новые кадры со съемок фильма «Аватар-2»

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    В сети появились новые кадры со съемок фильма «Аватар-2»

    Продюсер Джон Ландау продолжает радовать своих подписчиков эксклюзивными кадрами

    Продюсер фильма «Аватар-2» Джон Ландау продолжает радовать своих подписчиков новыми кадрами со съемочной площадки блокбастера. Съемочная группа возобновила работы над картиной в Новой Зеландии, несмотря на эпидемию коронавируса.

    На новой фотографии показаны съемки подводной сцены, в кадре Бритен Далтон верхом на непонятном устройстве пытается чувствовать себя как дома в толще воды. Можно отметить, что на мужчине костюм для захвата движения, а значит, в картине в этой сцене он будет в образе представителя расы нави.

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    Также Ландау заметил, что хотя фанаты видят этот кадр впервые, снят он был еще в прошлом году, до начала пандемии. Напомним, запланированные на апрель съемки в Новой Зеландии были отложены из-за CoViD-19, в результате съемочная группа приступила к работе совсем недавно, что явно повлияет на сроки выхода картины в прокат.

    Сюжет проекта «Аватар-2» все еще не известен, но, судя по слухам, главные герои отправятся в большое путешествие по планете Пандора.

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