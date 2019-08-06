Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии



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Даша Астафьева

Украинская певица предстала в романтическом луке с эффектным зонтиком

Украинская певица Даша Астафьева недавно отпраздновала день рождения. Артистке исполнилось 34 года. По случаю праздника Даша снялась в чувственной фотосессии.

В объективе фотографа Анны Фатеевой Астафьева предстала в черном платье, которое дополнила фатиновой накидкой.

С игривой челочкой и зонтиком в руках певица выглядит очень соблазнительно и несколько загадочно.

Поклонники признались, что некоторые фото из этих съемок показались им печальными, поэтому пожелали своему кумиру больше позитива в жизни.

«С днем рождения, жизнь тебе аплодирует», «с днем рождения самая добрая и самая чуткая девушка во всем мире! Твоей добротой можно окутать весь мир», - восхищаются фанаты в комментариях.

Джерело: ТСН