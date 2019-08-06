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    Жизнь

    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии

    • Розсилка
    Даша Астафьева - Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии
    Даша Астафьева

    Украинская певица предстала в романтическом луке с эффектным зонтиком

    Украинская певица Даша Астафьева недавно отпраздновала день рождения. Артистке исполнилось 34 года. По случаю праздника Даша снялась в чувственной фотосессии.

    В объективе фотографа Анны Фатеевой Астафьева предстала в черном платье, которое дополнила фатиновой накидкой.

    С игривой челочкой и зонтиком в руках певица выглядит очень соблазнительно и несколько загадочно.

    Поклонники признались, что некоторые фото из этих съемок показались им печальными, поэтому пожелали своему кумиру больше позитива в жизни.

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    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии
    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии
    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии
    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии
    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии
    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии

    «С днем рождения, жизнь тебе аплодирует», «с днем рождения самая добрая и самая чуткая девушка во всем мире! Твоей добротой можно окутать весь мир», - восхищаются фанаты в комментариях. 

    Джерело: ТСН

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