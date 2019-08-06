Стали известны новые участники третьего сезона проекта «Танцы со звездами»



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tsn.ua

Новый сезон популярного шоу «Танцы со звездами» стартует 25 августа. Ну а пока до старта проекта осталось совсем мало времени, зрители поэтапно узнают, кого же в этом году увидят на главном паркете страны

После согласия Maruv на участие, стали известны новые имена звезд – олимпийская чемпионка по гимнастике Анна Ризатдинова и популярный рэпер Серега.

tsn.ua

«Моя жизнь очень похожа на это шоу. Мне привычен весь этот антураж. Во-первых, здесь, как и в реальной жизни, меня будут окружать красивые женщины и успешные коллеги. А во-вторых, пришло время выучить новые танцевальные па», - поделился эмоциями Серега.

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Анна Ризатдинова рассказала, что всегда мечтала танцевать в этом проекте.

«Я смотрела это шоу с момента выхода на экраны, и, не смотря на огромную занятость, даже находясь на сборах за границей, я старалась не пропустить ни одной передачи. Сейчас нужно сказать, что я ошибалась, когда думала, что бальные танцы - это легко. На самом деле, это тяжелый труд. Но я спортсменка, и труд меня не пугает», - поделилась гимнастка.

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Новые участники проекта передали эстафету актрисе студии «Квартал 95» Елене Кравец, певице и ведущей «Жизни известных людей» Tayanna и певцу Dzidzio.

Также, участники решили бросить вызов актеру, обладателю титула «Мистер Украина» и Mister Sea World Богдану Юсипчуку. А кто из них примет эстафету и выйдет на главный танцевальный паркет страны, мы узнаем уже совсем скоро.

#танціззіркамиchallenge уже успели принять ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии «Свингеры», Надежда Матвеева, актери Алексей Яровенко и Ксения Мишина, звезда «Завтрака с 1 + 1» Людмила Барбир, эпатажная певица Maruv и ведущий «Женитьбы вслепую» Даниэль Салем.

Джерело: ru.tsn.ua