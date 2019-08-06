Свадебные платья Хайди Клум: ажурное кружево, тяжелая парча, пайетки



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Немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц объявили о своей помолвке в декабре 2018 года, а официально стали мужем и женой через два месяца

Торжественное событие по случаю создания новой семьи произошло только на прошлых выходных. Пара отмечала свадьбу в течении трех дней вблизи острова Капри на роскошной яхте Christina O, которая ранее принадлежала Жаклин Кеннеди и ее супругу Аристотелю Онассису.

Хайди, как настоящая невеста, сияла каждый день в новом образе. Для пляжной вечеринки перед церемонией немка выбрала богемное платье Alessandra Rich, состоящее из тончайшего ажурного кружева, изящных бретелей и элегантного пояса.

На следующий день Клум переоделась в пышное подвенечное платье из тяжелой парчи со спущенными объемными рукавами, расшитое золотистыми и серебряными узорами.

А на третий день гостей и родственников пары ожидало afterparty, на котором невеста появилась в слитном белоснежном купальнике с глубоким V-образным вырезом.

Супермодель надела на плечи романтичную свободную накидку, усыпанную крупными пайетками.

Об отношениях Хайди Клум и Тома Каулитца заговорили в этом году, когда в мае они появились вместе на церемонии amfAR Gala Cannes. Для обоих этот брак не станет первым. Хайди Клум была замужем дважды: с 1997 по 2002 - за стилистом Риком Пипином, а в 2005 вышла замуж за музыканта Seal, с которым прожила 7 лет. У модели четверо детей. Что касается Тома Каулитца, то он недолгое время был женат на модели Риа Зоммерфельд.

Джерело: vogue.ua