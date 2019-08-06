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    Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом и детьми провели выходные в Израиле: фото

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    Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом и детьми провели выходные в Израиле: фото
    instagram.com/jlo

    Популярная певица Дженнифер Лопес, которая на днях громко отпраздновала свое 50-летие, выступила с концертом в рамках мирового турне в Тель-Авиве, Израиль

    А свободное от выступлений время звезда провела в компании самых близких. Фото с женихом Алексом Родригесом и своими детьми – 11-летними близнецами Эмми и Максом – Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.

    Воспользовавшись концертом Дженнифер Лопес в Тель-Авиве, который состоялся в четверг, 1 августа, большая семья решила совершить небольшое путешествие по Израилю.

    На снимках Дженнифер Лопес наслаждается местным колоритом. На одной из фотографий она показала, как каталась с любимым на верблюде. 

    Пара позирует в белых кроссовках и джинсах. Для жаркой прогулки Лопес примерила легкую белую рубашку, а Родригес черную футболку.

    Также будущая семья посетила Иерусалим. Как сообщил Алекс Родригес, это их первая совместная поездка в Израиль. Не менее трогательными стали снимки у Стены плача.

    «Иерусалим, ты незабываемый. Какой идеальный финал нашей первой поездки в эту прекрасную страну»,– сказал бейсболист.

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    instagram.com/jlo
    instagram.com/jlo
    instagram.com/jlo
    instagram.com/arod
    instagram.com/jlo

    Кроме того, Дженнифер Лопес показала соблазнительную фотографию с пляжа, где продемонстрировала идеальную спортивную фигуру в бикини и свитшоте от Guess.


    Джерело: prm.ua

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