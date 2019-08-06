Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом и детьми провели выходные в Израиле: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/jlo

Популярная певица Дженнифер Лопес, которая на днях громко отпраздновала свое 50-летие, выступила с концертом в рамках мирового турне в Тель-Авиве, Израиль

А свободное от выступлений время звезда провела в компании самых близких. Фото с женихом Алексом Родригесом и своими детьми – 11-летними близнецами Эмми и Максом – Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.

Воспользовавшись концертом Дженнифер Лопес в Тель-Авиве, который состоялся в четверг, 1 августа, большая семья решила совершить небольшое путешествие по Израилю.

На снимках Дженнифер Лопес наслаждается местным колоритом. На одной из фотографий она показала, как каталась с любимым на верблюде.

Пара позирует в белых кроссовках и джинсах. Для жаркой прогулки Лопес примерила легкую белую рубашку, а Родригес черную футболку.

Также будущая семья посетила Иерусалим. Как сообщил Алекс Родригес, это их первая совместная поездка в Израиль. Не менее трогательными стали снимки у Стены плача.

«Иерусалим, ты незабываемый. Какой идеальный финал нашей первой поездки в эту прекрасную страну»,– сказал бейсболист.

Кроме того, Дженнифер Лопес показала соблазнительную фотографию с пляжа, где продемонстрировала идеальную спортивную фигуру в бикини и свитшоте от Guess.





Джерело: prm.ua