Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом и детьми провели выходные в Израиле: фото
Популярная певица Дженнифер Лопес, которая на днях громко отпраздновала свое 50-летие, выступила с концертом в рамках мирового турне в Тель-Авиве, Израиль
А свободное от выступлений время звезда провела в компании самых близких. Фото с женихом Алексом Родригесом и своими детьми – 11-летними близнецами Эмми и Максом – Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.
Воспользовавшись концертом Дженнифер Лопес в Тель-Авиве, который состоялся в четверг, 1 августа, большая семья решила совершить небольшое путешествие по Израилю.
На снимках Дженнифер Лопес наслаждается местным колоритом. На одной из фотографий она показала, как каталась с любимым на верблюде.
Пара позирует в белых кроссовках и джинсах. Для жаркой прогулки Лопес примерила легкую белую рубашку, а Родригес черную футболку.
Также будущая семья посетила Иерусалим. Как сообщил Алекс Родригес, это их первая совместная поездка в Израиль. Не менее трогательными стали снимки у Стены плача.
«Иерусалим, ты незабываемый. Какой идеальный финал нашей первой поездки в эту прекрасную страну»,– сказал бейсболист.
Кроме того, Дженнифер Лопес показала соблазнительную фотографию с пляжа, где продемонстрировала идеальную спортивную фигуру в бикини и свитшоте от Guess.
Джерело: prm.ua