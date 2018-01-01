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    Жизнь

    Десять знаменитостей, которые с легкостью могут проехаться в метро или автобусе

    Когда мы говорим о жизни звезд, то непременно представляем роскошь, лимузины и красные дорожки
    На самом деле многие из знаменитостей продолжают вести почти обычный образ жизни. Многие из тех, кого вы увидите в нашей фотоподборке, могут за секунду «вызвать» себе самолет и отправиться в любую точку земного шара. При этом, их банковский счет совершенно не пострадает. Но есть и такие, кто очень часто пользуется
    • Сьогодні, 09:13
    • Розсилка
    <span>Энн Хэтэуэй</span>
    Энн Хэтэуэй

    Когда мы говорим о жизни звезд, то непременно представляем роскошь, лимузины и красные дорожки

    На самом деле многие из знаменитостей продолжают вести почти обычный образ жизни. Многие из тех, кого вы увидите в нашей фотоподборке, могут за секунду «вызвать» себе самолет и отправиться в любую точку земного шара. При этом, их банковский счет совершенно не пострадает. Но есть и такие, кто очень часто пользуется общественным транспортом, ходит в простые магазины и не страдает от звездной болезни.

    В нашей галерее вы увидете фотографии звезд, которых вы запросто можете встретить, прогуливаясь по улице.

    Джерело: adme.ru

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