Десять знаменитостей, которые с легкостью могут проехаться в метро или автобусе
- Сьогодні, 09:13
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Энн Хэтэуэй
Когда мы говорим о жизни звезд, то непременно представляем роскошь, лимузины и красные дорожки
На самом деле многие из знаменитостей продолжают вести почти обычный образ жизни. Многие из тех, кого вы увидите в нашей фотоподборке, могут за секунду «вызвать» себе самолет и отправиться в любую точку земного шара. При этом, их банковский счет совершенно не пострадает. Но есть и такие, кто очень часто пользуется общественным транспортом, ходит в простые магазины и не страдает от звездной болезни.
В нашей галерее вы увидете фотографии звезд, которых вы запросто можете встретить, прогуливаясь по улице.
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Джерело: adme.ru