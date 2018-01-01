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    Ума Турман рассказала о предательстве Квентина Тарантино и домогательствах Харви Вайнштейна

    Отношения актрисы с режиссером не были безоблачными
    Газета The New York Times опубликовала статью, в которой голливудская актриса Ума Турман рассказала о том, что ей пришлось пережить во время съемок фильма «Убить Билла». Оказалось, что отношения Умы с режиссером Квентином Тарантино не были такими безоблачными, как считали поклонники. Когда работа над картиной была в самом разгаре,
    • Сьогодні, 16:53
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    Ума Турман и Квентин Тарантино
    Ума Турман и Квентин Тарантино

    Отношения актрисы с режиссером не были безоблачными

    Газета The New York Times опубликовала статью, в которой голливудская актриса Ума Турман рассказала о том, что ей пришлось пережить во время съемок фильма «Убить Билла».

    Оказалось, что отношения Умы с режиссером Квентином Тарантино не были такими безоблачными, как считали поклонники.

    Когда работа над картиной была в самом разгаре, Квентин потребовал от Умы сесть за руль кабриолета самой, не прибегая к помощи каскадера. По некоторым сведениям, автомобиль был неисправен. Выполнив требование режиссера, Ума попала в аварию, во время которой повредила шею и ноги, однако, когда она потребовала от режиссера и студии предоставить ей видео инцидента, получила отказ. Лишь теперь, несколько лет спустя, она получила запись и обратилась в полицию, считая такие действия противоправными.

    Также Ума рассказала о том, что подвергалась домогательствам со стороны продюсера Харви Вайнштейна, с которым работала над фильмом «Криминальное чтиво».

    По словам Умы, сначала отношения с Харви были исключительно деловыми, однако впоследствии наступил момент, когда она подверглась домогательствам с его стороны.

    Однажды в номере лондонского отеля Savoy Вайнштейн толкнул ее на кровать и попытался залезть на нее. Уме удалось сбежать от Вайнштейна, и она пригрозила, что, если он попробует повторить это, она пойдет в полицию. Вайнштейн в ответ пообещал похоронить ее карьеру актрисы.

    Теперь адвокаты Харви Вайнштейна заверяют, что актриса тогда что-то неправильно поняла.

    Джерело: Hello!

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