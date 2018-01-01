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    Селена Гомес впервые замечена на прогулке после лечения от депрессии

    Селена Гомес прошла двухнедельный курс лечения депрессии и тревожных состояний в одной из клиник Нью-Йорка
    Популярная певица поборола свои страхи и была замечена на прогулке с подругами в парке Лос-Анджелеса. Сначала девушки пообедали в мексиканском ресторане Casa Vega, а затем отправились в ближайший парк, где устроили пикник у пруда и покормили уток. Решение о прохождении курса лечения Селена, по словам инсайдера, приняла после того как "поняла, что
    • Сьогодні, 21:29
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    Селена Гомес
    Селена Гомес

    Селена Гомес прошла двухнедельный курс лечения депрессии и тревожных состояний в одной из клиник Нью-Йорка

    Популярная певица поборола свои страхи и была замечена на прогулке с подругами в парке Лос-Анджелеса. Сначала девушки пообедали в мексиканском ресторане Casa Vega, а затем отправились в ближайший парк, где устроили пикник у пруда и покормили уток.

    Решение о прохождении курса лечения Селена, по словам инсайдера, приняла после того как "поняла, что ей нужно вновь побыть наедине с собой, скрыться от внимания общественности и сфокусироваться на личных проблемах". В медицинском центре певица занималась в том числе пилатесом и медитациями.

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    Селена Гомес впервые замечена на прогулке после лечения от депрессии
    Селена Гомес впервые замечена на прогулке после лечения от депрессии
    Селена Гомес впервые замечена на прогулке после лечения от депрессии
    Селена Гомес впервые замечена на прогулке после лечения от депрессии
    Селена Гомес впервые замечена на прогулке после лечения от депрессии
    Селена Гомес впервые замечена на прогулке после лечения от депрессии

    «Она вернулась полностью обновленной. Теперь она чувствует себя великолепно и выглядит отлично. Она снова работает над музыкальным материалом и очень этому рада», - добавил источник журнала People.

    По словам инсайдера, бойфренд Селены - Джастин Бибер - поддержал ее в решении заняться своим здоровьем. Напомним, певица уже проходила подобное лечение депрессии и тревожных состояний в 2016-м. В прошлом году стало известно, что она перенесла операцию по пересадке почки, которая потребовалась ей из-за волчанки.

    Джерело: Hello!

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