Селена Гомес впервые замечена на прогулке после лечения от депрессии

Селена Гомес прошла двухнедельный курс лечения депрессии и тревожных состояний в одной из клиник Нью-Йорка

Популярная певица поборола свои страхи и была замечена на прогулке с подругами в парке Лос-Анджелеса. Сначала девушки пообедали в мексиканском ресторане Casa Vega, а затем отправились в ближайший парк, где устроили пикник у пруда и покормили уток. Решение о прохождении курса лечения Селена, по словам инсайдера, приняла после того как "поняла, что



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селена Гомес

Селена Гомес прошла двухнедельный курс лечения депрессии и тревожных состояний в одной из клиник Нью-Йорка

Популярная певица поборола свои страхи и была замечена на прогулке с подругами в парке Лос-Анджелеса. Сначала девушки пообедали в мексиканском ресторане Casa Vega, а затем отправились в ближайший парк, где устроили пикник у пруда и покормили уток.

Решение о прохождении курса лечения Селена, по словам инсайдера, приняла после того как "поняла, что ей нужно вновь побыть наедине с собой, скрыться от внимания общественности и сфокусироваться на личных проблемах". В медицинском центре певица занималась в том числе пилатесом и медитациями.

«Она вернулась полностью обновленной. Теперь она чувствует себя великолепно и выглядит отлично. Она снова работает над музыкальным материалом и очень этому рада», - добавил источник журнала People.

По словам инсайдера, бойфренд Селены - Джастин Бибер - поддержал ее в решении заняться своим здоровьем. Напомним, певица уже проходила подобное лечение депрессии и тревожных состояний в 2016-м. В прошлом году стало известно, что она перенесла операцию по пересадке почки, которая потребовалась ей из-за волчанки.

Джерело: Hello!