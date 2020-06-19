Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блогерша регулярно показывает своим подписчикам фото в стиле Инстаграм/реальность

Рианна Мейер из Амстердама очень популярна в Инстаграме: за ее страницей следят около 630 тысяч человек. Девушка прекрасно знает, как сделать хороший снимок для соцсетей, но не лишена самоиронии, поэтому регулярно показывает своим подписчикам фото в стиле Инстаграм/реальность, показывая, что скрывается за идеальной картинкой.

Не только домашние животные не могут усидеть во время фотосессии. У нас есть целая подборка фотографий их диких собратьев, которых камера поймала далеко не в самое лучшее время.

А еще говорят, что выкладывать фото нужно обязательно с фильтрами. Один американец узнал, что нужно это делать, чтобы нравиться женщинам, и последовал совету слишком буквально. Но все равно сработало!