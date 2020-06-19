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    Жизнь

    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото

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    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото

    Блогерша регулярно показывает своим подписчикам фото в стиле Инстаграм/реальность

    Рианна Мейер из Амстердама очень популярна в Инстаграме: за ее страницей следят около 630 тысяч человек. Девушка прекрасно знает, как сделать хороший снимок для соцсетей, но не лишена самоиронии, поэтому регулярно показывает своим подписчикам фото в стиле Инстаграм/реальность, показывая, что скрывается за идеальной картинкой.

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    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото
    Девушка из Амстердама без стеснения показывает, что на самом деле скрывается за идеальными инстафото

    Не только домашние животные не могут усидеть во время фотосессии. У нас есть целая подборка фотографий их диких собратьев, которых камера поймала далеко не в самое лучшее время.

    А еще говорят, что выкладывать фото нужно обязательно с фильтрами. Один американец узнал, что нужно это делать, чтобы нравиться женщинам, и последовал совету слишком буквально. Но все равно сработало!

     Читайте также: Фото уморительных котов, которые перебрали с кошачьей мятой

     

    фотография животные
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