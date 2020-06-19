Фото животных, чья реакция на ветеринарный воротник просто великолепна



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Собрали снимки самых смешных питомцев, которые совсем не рады ненавистным конусом позора

Ни один уважающий себя пес или кот не станет радоваться защитному ветеринарному воротнику, который также называют конусом позора. Даже если он надет с благими намерениями. Ведь он ужасно неудобный, странный, постоянно мешает нормально ходить, есть, резвиться и тыгыдыкать. Настоящее пластиковое проклятье.

Мы собрали снимки самых смешных питомцев, которые совсем не рады тому, что им приходится ходить с ненавистным конусом позора.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.