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    Жизнь

    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)

    • Розсилка
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)

    Ожирение у кошек - это серьезная проблема, приводящая к тяжелым заболеваниям

    Несмотря на то, что лишний вес, безусловно, добавляет многим котейкам умилительности и очарования, он совсем не добавляет им здоровья, а наоборот, только отнимает его.

    Ожирение у кошек - это серьезная проблема, приводящая к тяжелым заболеваниям: диабету, повышенному кровяному давлению, болезням почек и многим формам рака. Лишний вес значительно сокращает продолжительность жизни кошки и снижает ее качество. Поэтому многие хозяева решаются на то, чтобы посадить своего питомца на строгую диету с увеличением физических нагрузок.

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    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)
    Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)

    Результаты ограничений в еде и регулярных упражнений выглядят действительно впечатляюще.

    Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

    Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.

     Читайте также: Фото уморительных котов, которые перебрали с кошачьей мятой

     

    в мире животных фотография
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