Впечатляющие трансформации толстых пушистых колобков в стройных котов (фото)



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Ожирение у кошек - это серьезная проблема, приводящая к тяжелым заболеваниям

Несмотря на то, что лишний вес, безусловно, добавляет многим котейкам умилительности и очарования, он совсем не добавляет им здоровья, а наоборот, только отнимает его.

Ожирение у кошек - это серьезная проблема, приводящая к тяжелым заболеваниям: диабету, повышенному кровяному давлению, болезням почек и многим формам рака. Лишний вес значительно сокращает продолжительность жизни кошки и снижает ее качество. Поэтому многие хозяева решаются на то, чтобы посадить своего питомца на строгую диету с увеличением физических нагрузок.

Результаты ограничений в еде и регулярных упражнений выглядят действительно впечатляюще.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.