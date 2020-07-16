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    Жизнь

    «Дикий секс!». Экс-жена Мэрилина Мэнсона в прозрачном белье взбудоражила фанатов

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    <p>47-летняя Дита фон Тиз воплотила чувственные и крайне сексуальные образы</p> <div></div> - «Дикий секс!». Экс-жена Мэрилина Мэнсона в прозрачном белье взбудоражила фанатов

    47-летняя Дита фон Тиз воплотила чувственные и крайне сексуальные образы

    instagram.com/ditavonteese/

    Американская исполнительница эротического танца снялась в просвечивающемся наряде

    Королева бурлеска, 47-летняя Дита фон Тиз, показала поклонникам несколько дерзких аутфитов. Дита предстала в образе сказочной героини Белоснежки. Горячая брюнетка снялась в белом шелковом платье, украшенном бантом и красно-черными сердечками. Звезда позировала на качелях на фоне живописного горного пейзажа.

    Эротический look иконы стиля взбудоражил публику. Фон Тиз позировала в прозрачном кружевном белье белого цвета и чулках. Еще большей пикантности образу добавил пояс с подвязками. Инстадива надела длинные атласные перчатки в тон нижней одежде.

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    instagram.com/ditavonteese/

    Фолловеры оценили яркие кадры с участием своей любимицы. «Дикий секс! Вы как всегда на высоте», «Умопомрачительная фигурка!», «Мои глаза не выдерживают такого накала страстей, шикарно!», «Обожаемая и неподражаемая», «Плетка вам идет, прекрасно подходит», «Эротично, но не пошло», «Как вы умудряетесь оставаться сексуальной, но не вульгарной? Роскошная дама!» - эмоционально прокомментировали он.

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