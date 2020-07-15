Молоды душой: жители дома престарелых повторяют обложки культовых альбомов



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Снимками поделился координатор развлечений дома престарелых

Пенсионеры из дома престарелых Сидмар Лодж в пригороде Англии нашли чем занять себя в период карантина. Они повторяют обложки альбомов известных исполнителей, что позволяет им весело проводить свободное время!

Снимками поделился координатор развлечений дома престарелых Роберт Спекер. Проект воссоздания альбомов Дэвида Боуи, Мадонны, группы Queen и многих других на манер жизни обитателей дома престарелых был его идеей для поднятия настроения пенсионерам.

Жительница дома престарелых, 93-летняя Шейла Соломонс глубоко уважает творчество британского соул-певца Рори Грейема (Rag’n’Bone Man), и потому с удовольствием повторила его обложку для альбома «Human». А в июле прошлого года Шейле удалось встретиться со своим кумиром! Её желание осуществил Роберт Спекер, координатор развлечений дома престарелых, где живёт Шейла.