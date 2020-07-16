Показал свою «как у Ким» на всю страну. Тищенко ошарашил новой выходкой (видео)



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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко

Скандальный депутат станцевал тверк

В сети вспомнили забавный ролик с участием народного депутата от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. В нем скандальный нардеп демонстрирует свои умения ягодицами в машине под хит певицы Насти Каменских «Попа, как у Ким».

Так, в мае шоумен и ресторатор стал новым героем YouTube-шоу «Караоке на колесах».

«Между разговорами и путешествием по городу Тищенко вместе со Славой Деминым зажег под хит Каменских «Попа как у Ким». Ребята устроили настоящий тверк. Николай очень сексуально покрутил задницей на камеру прямо в салоне автомобиля», - говорится в публикации программы.

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.