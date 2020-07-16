  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Показал свою «как у Ким» на всю страну. Тищенко ошарашил новой выходкой (видео)

    • Розсилка
    Народный депутат от фракции &laquo;Слуга народа&raquo; Николай Тищенко - Показал свою «как у Ким» на всю страну. Тищенко ошарашил новой выходкой (видео)
    Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко

    Скандальный депутат станцевал тверк

    В сети вспомнили забавный ролик с участием народного депутата от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. В нем скандальный нардеп демонстрирует свои умения ягодицами в машине под хит певицы Насти Каменских «Попа, как у Ким».

    Так, в мае шоумен и ресторатор стал новым героем YouTube-шоу «Караоке на колесах».

    «Между разговорами и путешествием по городу Тищенко вместе со Славой Деминым зажег под хит Каменских «Попа как у Ким». Ребята устроили настоящий тверк. Николай очень сексуально покрутил задницей на камеру прямо в салоне автомобиля», - говорится в публикации программы.

    Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

     Читайте также: Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото

     

    знаменитости шоу-бизнес Николай Тищенко танец
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ