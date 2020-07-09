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    Шоу-биз

    Неотразимая Кайли Дженнер похвасталась роскошной грудью в бикини (фото)

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    <p>22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер подразнила поклонников провокационным фото</p> <div></div> - Неотразимая Кайли Дженнер похвасталась роскошной грудью в бикини (фото)

    22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер подразнила поклонников провокационным фото

    instagram.com/kyliejenner/

    Модель в купальнике с глубоким декольте повеселилась с друзьями в бассейне

    Младшая из семейства Кардашьян Кайли Дженнер впервые после длительного карантина отправилась в поездку. Юная миллиардерша посетила живописный каньон Пойнт в штате Юта вместе со своими друзьями - моделью Анастасией Караниколау, певцом Гарри Хадсоном и стилистом Фай Кхадрой.

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не отказывала себе в удовольствиях. В середине знойного дня модель в сексапильном образе искупалась в бассейне. Экс-возлюбленная Трэвиса Скотта позировала в обтягивающем зеленом купальнике с экстремально глубоким декольте.

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    instagram.com/kyliejenner/

    Инстадива собрала длинные волосы в хвост и дополнила пляжный наряд золотыми браслетами. Она использовала минимум косметики, сделав акцент на глаза с помощью черной туши и подводки. Звезда не стеснялась демонстрировать в воде свою точеную фигуру.

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    знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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