Нардеп Гончаренко опубликовал видео топлес и похвастался своим телосложением



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39-летний народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко instagram.com/oleksiihoncharenko/

Подтягиваться нардеп предпочел с голым торсом

39-летний народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко подтянулся на турнике 15 раз – видеозапись утренней тренировки он обнародовал на своей странице в Instagram.

На видео Гончаренко запечатлен в спортивных шортах серого цвета. Подтягиваться нардеп предпочел с голым торсом.

«Дождь – не повод переносить тренировку. Сегодня занимаюсь в домашних условиях», – подписал он видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Гончаренко (@oleksiihoncharenko) 7 Июл 2020 в 11:43 PDT

«Красавчик, Леха!», «15 раз с широким хватом – это похвально», – прокомментировали усилия Гончаренко подписчики.

Гончаренко начал политическую карьеру в 2011 году. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.

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