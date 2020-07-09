Нардеп Гончаренко опубликовал видео топлес и похвастался своим телосложением
Подтягиваться нардеп предпочел с голым торсом
39-летний народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко подтянулся на турнике 15 раз – видеозапись утренней тренировки он обнародовал на своей странице в Instagram.
На видео Гончаренко запечатлен в спортивных шортах серого цвета. Подтягиваться нардеп предпочел с голым торсом.
«Дождь – не повод переносить тренировку. Сегодня занимаюсь в домашних условиях», – подписал он видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Красавчик, Леха!», «15 раз с широким хватом – это похвально», – прокомментировали усилия Гончаренко подписчики.
Гончаренко начал политическую карьеру в 2011 году. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.