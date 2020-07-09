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    Жизнь

    Нардеп Гончаренко опубликовал видео топлес и похвастался своим телосложением

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    39-летний народный депутат от &laquo;Европейской солидарности&raquo; Алексей Гончаренко - Нардеп Гончаренко опубликовал видео топлес и похвастался своим телосложением
    39-летний народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко
    instagram.com/oleksiihoncharenko/

    Подтягиваться нардеп предпочел с голым торсом

    39-летний народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко подтянулся на турнике 15 раз – видеозапись утренней тренировки он обнародовал на своей странице в Instagram.

    На видео Гончаренко запечатлен в спортивных шортах серого цвета. Подтягиваться нардеп предпочел с голым торсом.

    «Дождь – не повод переносить тренировку. Сегодня занимаюсь в домашних условиях», – подписал он видео.

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    Публикация от Олексій Гончаренко (@oleksiihoncharenko)

    «Красавчик, Леха!», «15 раз с широким хватом – это похвально», – прокомментировали усилия Гончаренко подписчики.

    Гончаренко начал политическую карьеру в 2011 году. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.

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    знаменитости шоу-бизнес Алексей Гончаренко
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