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    Шоу-биз

    Горячая жена Венсана Касселя в прозрачном лифчике и трусиках оседлала коня (фото)

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    <p>23-летняя модель Тина Кунаки приняла участие в модном фотопроекте</p> <div></div> - Горячая жена Венсана Касселя в прозрачном лифчике и трусиках оседлала коня (фото)

    23-летняя модель Тина Кунаки приняла участие в модном фотопроекте

    instagram.com/tinakunakey/

    Полуобнаженная звезда позировала верхом на коне

    Возлюбленная Венсана Касселя, 23-летняя модель Тина Кунаки, представила красивое нижнее белье из коллекции бренда Cuup. Тину засняли в бюстгальтере и трусиках цвета мокко. Полупрозрачная ткань сделала комплект более дерзким и эротичным.

    Ради впечатляющего кадра Кунаки оседлала коня. Французская модель снялась без макияжа. Волосы девушка собрала в гладкий хвост. Знойная красотка приняла эффектную позу, продемонстрировав волнующие изгибы тела.

    screenshot_9_31
    instagram.com/tinakunakey/

    Тина чуть больше года назад родила Венсану ребенка. Благодаря спортивным тренировкам инстадива быстро привела тело в хорошую форму. В новой съемке Кунаки похвасталась плоским животиком.

    Поклонники пришли в восторг от снимка модели. «Очень чувственная!», «Дива», «Натуральная красота», «Какая сексуальная!», «Самая горячая девушка планеты», «Женщина мечты», «Одна из твоих лучших фоторабот», - прокомментировали пользователи Instagram.

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