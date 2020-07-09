Горячая жена Венсана Касселя в прозрачном лифчике и трусиках оседлала коня (фото)



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23-летняя модель Тина Кунаки приняла участие в модном фотопроекте instagram.com/tinakunakey/

Полуобнаженная звезда позировала верхом на коне

Возлюбленная Венсана Касселя, 23-летняя модель Тина Кунаки, представила красивое нижнее белье из коллекции бренда Cuup. Тину засняли в бюстгальтере и трусиках цвета мокко. Полупрозрачная ткань сделала комплект более дерзким и эротичным.

Ради впечатляющего кадра Кунаки оседлала коня. Французская модель снялась без макияжа. Волосы девушка собрала в гладкий хвост. Знойная красотка приняла эффектную позу, продемонстрировав волнующие изгибы тела.

instagram.com/tinakunakey/

Тина чуть больше года назад родила Венсану ребенка. Благодаря спортивным тренировкам инстадива быстро привела тело в хорошую форму. В новой съемке Кунаки похвасталась плоским животиком.

Поклонники пришли в восторг от снимка модели. «Очень чувственная!», «Дива», «Натуральная красота», «Какая сексуальная!», «Самая горячая девушка планеты», «Женщина мечты», «Одна из твоих лучших фоторабот», - прокомментировали пользователи Instagram.

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