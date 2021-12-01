Дом Gucci. Чем фильм оскорбил наследников популярного семейства?

Потомкам не понравилось также воспроизведение Патриции Реджани

Итальянское информационное агентство ANSA опубликовало заявление семьи Гуччи, которое они написали после просмотра нашумевшего «Дома Gucci». В нем говорится, что наследники «немного смущены» неточностями в фильме, потому что их предков представили «как головорезов, невежественных и нечувствительных к окружающему миру».

Семья Гуччи отметила, что манера общения главных героев и их отношение к людям отражены в картине неправильно, и таких неточностей можно было бы избежать, если бы команда режиссера потрудилась проконсультироваться с ними.

Не понравилось потомкам и воспроизведение Патриции Реджани, роль которой исполнила Леди Гага. В заявлении сказано, что супруга Маурицио Гуччи показана жертвой, пытающейся выжить в мужской и крайне сексистской корпоративной культуре, когда как в реальности в то время в компании работали женщины, а некоторые даже занимали руководящие должности.

«Gucci — это семья, которая живет в честь своих предков, чья память не заслуживает того, чтобы быть оскверненной, чтобы выпустить фильм, который не соответствует действительности и который не отдает должного его главным героям», - заключили в заявлении наследники

Также наследники отметили, что оставляют за собой право принимать меры для защиты имени, образа и достоинства себя и своих близких, но обращений в суд пока не было.

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Артистка сыграет в ленте нового персонажа. Съемки сериала начнутся уже в марте 2022 года, а дата премьеры пока неизвестна. Впрочем, фильм будет транслироваться на американской стриминговой платформе Disney+, пишет издание Deadline..

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По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.