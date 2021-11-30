Шесть карат за сотни тысяч. Помолвочное кольцо Линдси Лохан обсуждают в сети

Директор компании The Diamond Pro Майк Фрайд предположил стоимость кольца

Вчера актриса Линдси Лохан сообщила поклонникам радостную новость – она выходит замуж за Бадера Шаммаса. На фото Линдси и ее жених радостно улыбаются, а актриса демонстрирует помолвочное кольцо с роскошным бриллиантом. Многим сразу же стало интересно, какую цену заплатил за него Бадер.

Хоть сама актриса не упоминала бренд кольца и в целом никаких подробностей, экспертам все же удалось определить размер бриллианта и предположительную стоимость. Об этом сообщили Page Six.

Приблизительный размер кольцо смогла определить Апекша Котари, главный операционный директор Rare Carat. Как оказалось, Линдси стала обладательницей шестикаратного бриллианта!

Директор компании The Diamond Pro Майк Фрайд предположил стоимость кольца. «Я бы оценил такое кольцо в 250 000 долларов». Также он добавил, что скорее всего кольцо выполнено из платины или белого золота.

Ранее бывшая участница шоу «Танцы со звездами» и солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов.

«Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу», – сообщила 29-летняя Саша Зарицкая.