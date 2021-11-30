  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Шесть карат за сотни тысяч. Помолвочное кольцо Линдси Лохан обсуждают в сети

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актриса Линдси Лохан - Шесть карат за сотни тысяч. Помолвочное кольцо Линдси Лохан обсуждают в сети
    Актриса Линдси Лохан

    Директор компании The Diamond Pro Майк Фрайд предположил стоимость кольца

    Вчера актриса Линдси Лохан сообщила поклонникам радостную новость – она выходит замуж за Бадера Шаммаса. На фото Линдси и ее жених радостно улыбаются, а актриса демонстрирует помолвочное кольцо с роскошным бриллиантом. Многим сразу же стало интересно, какую цену заплатил за него Бадер.

    Хоть сама актриса не упоминала бренд кольца и в целом никаких подробностей, экспертам все же удалось определить размер бриллианта и предположительную стоимость. Об этом сообщили Page Six.

    Приблизительный размер кольцо смогла определить Апекша Котари, главный операционный директор Rare Carat. Как оказалось, Линдси стала обладательницей шестикаратного бриллианта!

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Шесть карат за сотни тысяч. Помолвочное кольцо Линдси Лохан обсуждают в сети
    Шесть карат за сотни тысяч. Помолвочное кольцо Линдси Лохан обсуждают в сети
    Шесть карат за сотни тысяч. Помолвочное кольцо Линдси Лохан обсуждают в сети
    Шесть карат за сотни тысяч. Помолвочное кольцо Линдси Лохан обсуждают в сети

    Директор компании The Diamond Pro Майк Фрайд предположил стоимость кольца. «Я бы оценил такое кольцо в 250 000 долларов». Также он добавил, что скорее всего кольцо выполнено из платины или белого золота.

    Ранее бывшая участница шоу «Танцы со звездами» и солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов.

    «Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу», – сообщила 29-летняя Саша Зарицкая.

    Читайте также: «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шесть карат за сотни тысяч. Помолвочное кольцо Линдси Лохан обсуждают в сети