Украинка Иванна Сахно снимется в «Звездных войнах»

Актриса сыграет нового персонажа

Известная голливудская актриса, украинка Иванна Сахно, получила роль в сериале «Звездные войны: Асока».

Артистка сыграет в ленте нового персонажа. Съемки сериала начнутся уже в марте 2022 года, а дата премьеры пока неизвестна. Впрочем, фильм будет транслироваться на американской стриминговой платформе Disney+, пишет издание Deadline.

В сериале покажут историю колоритного персонажа из вселенной Звездных войн, по имени Асока Тано. В ленте также снимутся Розарио Доусон, которая сыграет роль Асоки Тано, и Наташа Лю Бордиццо, которая превратится в Сабину Врен.

Напомним, Иванна Сахно снималась в таких лентах как ситком «Леся+Рома», биографический фильм «Иван Сила», блокбастер «Тихоокеанский рубеж: Восстание», комедия «Шпион, который меня бросил», триллер «Пик страха». С 2013 актриса живет и работает в США.

Ранее голливудский актер Мэтью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.