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    42-летняя Ефросинина в новой фотосессии напомнила о своих длинных ножках

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    Блогерша Маша Ефросинина - 42-летняя Ефросинина в новой фотосессии напомнила о своих длинных ножках
    Блогерша Маша Ефросинина
    instagram.com/mashaefrosinina/

    Звезда порадовала поклонников яркими фото

    Украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина в своем Инстаграме опубликовала фото, на которых запечатлена в длинном платье с откровенным декольте и высоким разрезом, обнажающем бедро.

    «Когда одевают и фотографируют подруги», – написала она.

    Образ Ефросинина дополнила черными грубыми сапогами.

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    42-летняя Ефросинина в новой фотосессии напомнила о своих длинных ножках
    42-летняя Ефросинина в новой фотосессии напомнила о своих длинных ножках
    42-летняя Ефросинина в новой фотосессии напомнила о своих длинных ножках
    instagram.com/mashaefrosinina/

    Ранее Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье.

    Звезда опубликовала серию снимков, на которых игриво и соблазнительно позировала в белье. Знаменитость примерила несколько комплектов и похвасталась роскошной стройной фигурой.

    Пользователи не удержались и взорвались комплиментами под постом. Так, фолловеры писали, что ведущая роскошно выглядит.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    42-летняя Ефросинина в новой фотосессии напомнила о своих длинных ножках