42-летняя Ефросинина в новой фотосессии напомнила о своих длинных ножках

Звезда порадовала поклонников яркими фото

Украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина в своем Инстаграме опубликовала фото, на которых запечатлена в длинном платье с откровенным декольте и высоким разрезом, обнажающем бедро.

«Когда одевают и фотографируют подруги», – написала она.

Образ Ефросинина дополнила черными грубыми сапогами.

Ранее Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье.

Звезда опубликовала серию снимков, на которых игриво и соблазнительно позировала в белье. Знаменитость примерила несколько комплектов и похвасталась роскошной стройной фигурой.

Пользователи не удержались и взорвались комплиментами под постом. Так, фолловеры писали, что ведущая роскошно выглядит.