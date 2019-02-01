  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дрейк оставил в МакДональдсе 20 тысяч долларов чаевых

    • Розсилка
    Дрейк - Дрейк оставил в МакДональдсе 20 тысяч долларов чаевых
    Дрейк
    rap.ru

    Похоже, рождественские чудеса еще не закончились

    По крайней мере, для двух работниц всемирно известной сети МакДональдс. В роли щедрого Санты выступил рэпер Дрейк, который и одарил каждую чаевыми в размере 10 тысяч долларов.

    На днях певец вместе с другом и охранниками заскочил в один из ресторанов быстрого питания в Лос-Анджелесе. Появление знаменитости вызвало бурю восторга у посетителей и сотрудников, а неслыханная щедрость Дрейка тут же стала одной из популярных тем для обсуждения в социальных сетях.

    «Только что видел Дрейка в МакДональдсе. Это безумие…Он оставил двум сотрудницам по 10 тысяч на чай… наличными», – написал один из очевидцев.

    Но что значат 20 000 для рэпера, который вот уже несколько лет подряд попадает в пятерку самых богатых музыкантов в мире хип-хопа? Напомним, что прошлом году состояние Дрейка оценили в 100 миллионов долларов.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    знаменитости артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ