Дрейк оставил в МакДональдсе 20 тысяч долларов чаевых



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Похоже, рождественские чудеса еще не закончились

По крайней мере, для двух работниц всемирно известной сети МакДональдс. В роли щедрого Санты выступил рэпер Дрейк, который и одарил каждую чаевыми в размере 10 тысяч долларов.

На днях певец вместе с другом и охранниками заскочил в один из ресторанов быстрого питания в Лос-Анджелесе. Появление знаменитости вызвало бурю восторга у посетителей и сотрудников, а неслыханная щедрость Дрейка тут же стала одной из популярных тем для обсуждения в социальных сетях.

«Только что видел Дрейка в МакДональдсе. Это безумие…Он оставил двум сотрудницам по 10 тысяч на чай… наличными», – написал один из очевидцев.

Но что значат 20 000 для рэпера, который вот уже несколько лет подряд попадает в пятерку самых богатых музыкантов в мире хип-хопа? Напомним, что прошлом году состояние Дрейка оценили в 100 миллионов долларов.

Джерело: popcornnews