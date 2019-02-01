Пенелопа Крус восхитила сеть фотосессией с драгоценностями
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Пенелопа Крус
Стильные снимки 44-летней актрисы поразили поклонников
Актриса Пенелопа Крус снялась в фотосессии для ювелирного дома Atelier Swarovski, а также стала соавтором одной из коллекций украшений.
Для съемки выбрали две локации — таинственные тропики и студию. Главная задача фотографов и стилистов - показать голливудский гламур и экологичность, которые являются одними из принципов бренда.
Стоит отметить, что совсем скоро на широкие экраны выйдет новый фильм с Пенелопой Крус в главной роли.
В картине, которая получила название «Все знают», снялся также Хавьер Бардем.
Джерело: ТСН