Пенелопа Крус восхитила сеть фотосессией с драгоценностями



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Пенелопа Крус

Стильные снимки 44-летней актрисы поразили поклонников

Актриса Пенелопа Крус снялась в фотосессии для ювелирного дома Atelier Swarovski, а также стала соавтором одной из коллекций украшений.

Для съемки выбрали две локации — таинственные тропики и студию. Главная задача фотографов и стилистов - показать голливудский гламур и экологичность, которые являются одними из принципов бренда.

Стоит отметить, что совсем скоро на широкие экраны выйдет новый фильм с Пенелопой Крус в главной роли.

В картине, которая получила название «Все знают», снялся также Хавьер Бардем.

Джерело: ТСН