Во Франции снимут биографическую драму о Селин Дион



Французская студия Gaumont готовится снять биографический фильм о певице

Байопик уже получил название «Сила любви» и, по ожиданиям студии, составит конкуренцию успешной «Богемской рапсодии» о Фредди Меркьюри и готовящемуся к выходу «Рокетмену» о жизни Элтона Джона.

Фильм расскажет о жизни и творчестве Селин Дион, начиная от ее детства в Квебеке в 1960-ых годах до невероятного подъема к славе с подростковых лет, а также затронет романтические и семейные отношения с менеджером и мужем певицы Рене Анджелилом. Режиссером и исполнителем главной роли выступит создательница «Королевского дворца!» и «Мари-Франсин» Валери Лемерсье, она же сыграет роль самой Селин в зрелом возрасте. В фильме прозвучат такие популярные треки Дион, как All by Myself, My Heart Will Go On и I’m Alive. Певица и ее звукозаписывающая компания дали разрешение на съемки фильма и права на свои песни.

Лемерсье призналась, что приняла участие в проекте, так как вдохновилась силой и решимостью Селин. Ее горе от потери мужа тронуло постановщицу, и та начала читать и смотреть о певице все доступные материалы. «Я обнаружила, как сильна их история любви, и поняла, как из маленькой, ненужной девочки выросла самая большая звезда на планете», – рассказала Валери. Снимать «Силу любви» будут преимущественно на французском языке. Съемки начнутся в марте этого года и пройдут во Франции, Испании, Канаде и Лас-Вегасе. Представить картину на больших экранах студия Gaumont собирается 2 декабря 2020 года.

Джерело: popcornnews