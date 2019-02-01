Виктория Бекхэм высказалась в интервью о своем муже Дэвиде и стиле Меган Маркл



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Дэвид и Викотория Бекхэм

Телеведущие не забыли спросить дизайнера и о недавнем ярком выходе беременной герцогини Сассекской

Грядущим летом Виктория и Дэвид Бекхэм отметят 20-летие своего брака. Супруги воспитывают четверых детей и остаются одной из самых прочных звездных пар, хотя недоброжелатели и пытаются разлучить их. Недавно Виктория побывала на съемке телешоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» (Live with Kelly and Ryan). Ведущие Келли Рипа и Райан Сикрест расспросили ее о семейной жизни. О своем супруге экс-солистка группы Spice Girls, ставшая дизайнером, рассказывала с восхищением.

«20 лет? Не могу поверить в это. Так много времени прошло. Дэвид Бекхэм такой замечательный. Он прекрасный отец и мое вдохновение в самых разных делах»,– ответила Виктория.

Она призналась, что пока не знает, как будет отмечать 20-ю годовщину семейной жизни. В прошлом году они с мужем устроили друг для друга романтический ужин в Париже.

Телеведущие не забыли спросить дизайнера и о недавнем ярком выходе беременной герцогини Сассекской, одетой в вещи из коллекции Виктории Бекхэм. Меган Маркл, напомним, выбрала творения британского модельера для посещения службы в церкви Святой Магдалены в Норфолке. По словам Бекхэм, выбор супруги принца Гарри стал приятной неожиданностью.

«Она выглядела так красиво! Для меня это стало приятным сюрпризом в рождественское утро. Я думаю, она очень красивая и сильная женщина. Ее выбор – огромная честь»,– сказала Виктория.