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    Жизнь

    Джеймс Кэмерон прибыл в Новую Зеландию для съемок продолжения «Аватара»

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    <p>Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау</p> - Джеймс Кэмерон прибыл в Новую Зеландию для съемок продолжения «Аватара»

    Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау

    Съемки должны были стартовать еще в апреле, но их отложили из-за пандемии коронавируса

    Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прибыли в Новую Зеландию, чтобы начать снимать продолжение «Аватара». Об этом сообщил в инстаграме Ландау.

    «Добрались до Новой Зеландии. Теперь начинается наш 14-дневный карантин», — написал продюсер под фото, где они стоят вместе с Кэмероном в масках и защитных очках.

    Официально границы Новой Зеландии закрыты из-за пандемии коронавируса. Однако Кэмерону и съемочной команде разрешили въезд как иностранцам, вовлеченным в проекты, представляющие для страны «значительную экономическую ценность».

    О сюжете «Аватара 2» известно только то, что действие будет происходить спустя несколько лет после событий первой части. У главных героев — Джейка и Нейтири — родится дочь. Вместе они снова отправятся в путешествие на Пандору.

    Съемки «Аватара» должны были начаться еще в апреле, но из-за коронавируса и закрытия границ их отложили. Сейчас Новая Зеландия начала постепенно снимать ряд ограничений, в частности возобновлять кинопроизводство. Помимо «Аватара» там в ближайшее время начнутся съемки сериала «Властелин колец».

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    кино Новая Зеландия
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