Как сегодня выглядят звезды, которые прославились детьми



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Британский актер Дэниел Рэдклифф

Впервые актер появился на экране в 1999 году в фильме «Дэвид Копперфилд»

31 мая Брук Шилдс исполняется 55 лет. В честь этого события мы решили рассказать, как начиналась карьера этой актрисы — а заодно вспомнить других звезд, которые стали знаменитыми в совсем юном возрасте.

Карьера Брук Шилдс началась в середине 1970-х годов, когда она была еще совсем ребенком. В возрасте 10 лет с одобрения мамы Брук приняла участие в откровенной фотосессии, снявшись совершенно обнаженной, после чего стала первой моделью до 16 лет, украсившей собой обложки ведущих модных изданий. И все же настоящую известность Брук принес фильм «Голубая лагуна», снятый в 1980 году.

Натали Портман

В возрасте 13 лет Натали получила роль Матильды, юной героини боевика Люка Бессона «Леон». Благодаря ошеломительному успеху картины и безусловному таланту юной актрисы уже к 16 годам Портман превратилась в звезду мирового масштаба. Ранний успех не сбил актрису с намеченного пути: сейчас она продолжает активно сниматься, а также пробует себя в режиссуре.

Дэниел Рэдклифф

Впервые актер появился на экране в 1999 году в фильме «Дэвид Копперфилд» — и с тех пор твердо решил связать свою жизнь с кинематографом. В том же году Дэниел прошел кинопробы на роль юного волшебника Гарри в фильме «Гарри Поттер и философский камень», который вышел в 2001 году. Коммерческий успех фильма превзошел все ожидания его создателей, а Рэдклифф вместе со своими коллегами по площадке, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон, проснулся знаменитым на весь мир.

Кирстен Данст

Впервые на большом экране актриса появилась, когда ей едва исполнилось 6 лет. Это был фильм Вуди Аллена «Нью-йоркские истории». Затем был «Костер тщеславия», где Кирстен снялась с Томом Хэнксом, и сериал «Звездный путь. Следующее поколение». Но мировую славу звезда приобрела после выхода на экраны картины «Интервью с вампиром», когда она исполнила роль зрелой женщины, запертой в теле девочки.

Кристен Стюарт

Если современные подростки знают Стюарт только по роли возлюбленной вампира Эдварда из «Сумерек», то более искушенным зрителям актриса запомнилась совсем другими киноработами. Кристен начала сниматься еще в детстве, а известность пришла к ней после выхода триллера Дэвида Финчера «Комната страха» и драмы «Говори» — на момент съемок актрисе было 12 лет.

Маколей Калкин

После выхода на экраны фильма «Один дома» 10-летний Маколей Калкин проснулся знаменитым на весь мир. «Работать было легко. Тем более, что ни у кого из моих друзей этого не было. Потом я стал уставать, мне хотелось вернуться в школу, но я уже не принадлежал себе. Всем заправлял отец», — откровенно рассказал актер о своем карьерном становлении. Ранняя популярность не лучшим образом повлияла на Маколея: повзрослев, он пропал с радаров и увлекся запрещенными веществами. Но после нашел в себе силы побороть приобретенные вредные привычки и вернуться к работе.