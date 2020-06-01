«Новичок» и Солсбери. Вышел трейлер британского сериала про отравление Скрипалей



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В трейлере подчеркивается, что сериал основан на реальных событиях

В сети появился трейлер художественного сериала «Отравления в Солсбери», повествующего об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Клип опубликован на YouTube-канале ВВС.

В трейлере подчеркивается, что сериал основан на реальных событиях. В нем будет показано, как от «Новичка» пострадали жители города Солсбери. Сериал «Отравления в Солсбери» будет выходить с 14-го по 16 июня на BBC One. Он будет состоять из трех эпизодов. В съемках приняли участие Энн-Мэри Дафф, Наоми Янг и Крис Уилсон. Роль Сергея Скрипаля исполнил Уэйн Сванн, его дочери — Джилл Винтерниц.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года разработанным нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.