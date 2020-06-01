Клинту Иствуду – 90: самые популярные фильмы легендарного режиссера



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Голливудский режиссер Клинт Иствуд

В день 90-летия актера и режиссера предлагаем несколько его фильмов

Карнатин – лучшее время, чтобы вспомнить старые добрые картины самого разного характера. Тем более, если один из лучших голливудских режиссеров современности Клинт Иствудпразднует день рождения.

Прежде всего, обратите внимание на ленту «Непрощенный» 1992-го года выпуска. Эта картина отличается от типичных американских вестернов отсутствием романтизма. Главный герой в годах и переосмысливает жизнь. Это не приключение, это философия. В 1993 году лента получила 4 «Оскара», Иствуд был признан благодаря ей лучшим актером и режиссером одновременно.

В 1995-м году режиссер снял один из самых сентиментальных фильмов современности — «Мосты округа Мэдисон». И вновь в центре внимания – люди в возрасте. Типичный любовный треугольник становится под взглядом Иствуда совсем не банальным.

Картиной «Малышка на миллион» 2004-го года режиссер переосмыслил жанр спортивной драмы и вновь получил 4 статуэтки «Оскара». Картина вновь наполнена философией и мыслями о месте человека в обществе.