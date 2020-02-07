Экс-генпрокурор Луценко показал, как жена танцует с пандой: забавное видео



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Жена Юрия Луценко Ирина сегодня отмечает 54-летие

Бывшая депутат исполнила зажигательный танец

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в Сети видео своей жены Ирины. В коротком ролике Ирина Луценко, которая сегодня, 7 февраля, отмечает свой день рождения, танцует с пандой. Видео было опубликовано на странице Луценко в Фейсбуке, где он приветствует жену с днем рождения.

«Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни», - пишет в подписи к видео ексглава ГПУ.

Отметим, сегодня Ирине Луценко исполняется 54 года. В декабре прошлого года бывший генпрокурор публиковал фото поездки с женой в Китай. «Природа Китая невероятная. Но за последние годы это дополнилось замечательной инфраструктурой», - делился впечатлениями Луценко.