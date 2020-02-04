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    Нардеп из «Слуги народа» пришла в Раду в пиджаке за 47 тысяч

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    Нардеп из «Слуги народа» пришла в Раду в пиджаке за 47 тысяч

    Оксана Дмитриева оказалась в центре внимания журналистов после того, как пришла в Верховную Раду в дорогом пиджаке

    На дорогую вещь из гардероба народного депутата обратила внимание парламентский корреспондент Анна Стешенко.

    «Несомненно, красивая и стильная депутат «Слуги народа» Оксана Дмитриева сегодня в очередной раз «выгуляла» в Раду дорогую брендовую вещь. Если ранее она была замечена с сумкой Dior, изначальная стоимость которой в таком размере $5100, то во вторник Дмитриева пришла в культовом пиджаке Balmain. Модель не новая. Изначальная стоимость почти две тысячи евро. Сейчас в таком цвете пиджак можно купить за 47 350 грн (при средней зарплате нардепа без «депутатских» в 40 тысяч гривен)», - написала Стешенко в своем Facebook.

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    facebook.com/annasteshenko
    facebook.com/annasteshenko
    facebook.com/annasteshenko
    facebook.com/annasteshenko

    Интересно, что сама 39-летняя Дмитриева не отнекивается на вопрос «не фейк ли?» и оригинальность пиджака не отрицает.

    Стешенко также добавила, что такой же пиджак в прошлом созыве Верховной Рады любила носить супруга бывшего генерального прокурора Ирина Луценко.

    Пользователи сети бурно отреагировали на наряд нардепа. Некоторые даже в шутку интересуются: это же сколько собак надо было продать, чтобы хватило денег на такой пиджак.

    фотография Facebook модель Ирина Луценко
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