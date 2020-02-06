«Видеть твое отражение в глазах детей»: Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения



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«Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд», - написал Зеленский facebook.com/zelenskiy95

Гарант растрогал украинцев признаниями к жене

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою жену Елену с днем рождения. Пост с теплыми словами к супруге появился с самого утра в соцсетях и сопровожден фотографией с недавней фотосессии для журнала Vogue.

«Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье - это ты.

С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много предстоит пройти. Впереди - долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете», - написал президент.

Поклонники также присоединились к поздравлениям, написав в комментариях много теплых слов.

«Искренние, а самое главное сильные слова!», «Наилучшие пожелания нашей волшебный Первой Леди !!!», «Крепкого здоровья, сил и терпения! Быть всегда такой же искренней, доброй и великодушной», «Пусть детки только радуют, а каждый день приносит позитив и надежду», - пишут восторженные пользователи.