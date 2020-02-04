Меладзе показал романтичное фото с Верой Брежневой в ее день рождения



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Вера Брежнева отметила свое 38-летие

В день рождения звезды на странице ее супруга, музыкального продюсера Константина Меладзе было опубликовано романтичное фото, на котором пара счастливо улыбается, держась за руки.

В подписи к снимку Меладзе поздравил жену с днем рождения, однако сделал это от лица команды Meladze Music.

«Сегодня свой день рождения отмечает наша Вера! Вера Брежнева — певица, актриса, ведущая, посол доброй воли ООН, амбассадор многих мировых брендов, а с недавних пор основательница собственного косметического бренда Vera! Желаем успехов и процветания во всех начинаниях, быть такой же жизнерадостной и счастливой! Всегда оставаться яркой, красивой и солнечной! С днем рождения, Вера! С любовью, семья Meladze Music», — сообщается в подписи к фото.

Тем временем сама Брежнева поделилась на своей странице в Instagram снимками, сделанными на отдыхе в Италии.

В частности, певица показала фото с горы Досс-де-Сабион, высотой в 2100 м, расположенной в Пинцоло на северо-востоке Италии. В подписи к снимкам Брежнева поблагодарила всех за поздравления с днем рождения:

«Даже на вершине горы меня вчера застала ваша любовь! И она так взаимна. Отправила во Вселенную!) Пусть все ваши пожелания сбудутся, а добрые и теплые слова вернутся вам многократно! Спасибо вашу энергию», — написала звезда.