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    Жизнь

    Экстрасенсы помогут шестилетнему мальчику, на которого напала потусторонняя сила

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    Жрец графической магии Каин Крамер и шаманка Сейраш - Экстрасенсы помогут шестилетнему мальчику, на которого напала потусторонняя сила
    Жрец графической магии Каин Крамер и шаманка Сейраш

    Сильнейшие ясновидящие страны отправятся в Полтавскую область, чтобы помочь шестилетнему мальчику Кириллу

    В сегодняшнем выпуске поклонники проекта «Следствие ведут экстрасенсы» увидят новую мистическую историю.

    Ясновидящие отправятся в Пирятин (Полтавская обл) и познакомятся с мальчиком Кирилом, который утверждает, что на него начала нападать потусторонняя сила.

    Марина Котляр была счастливой мамой и женой. Но недавно ее шестилетний сын Кирилл начал жаловаться, что видит монстров.

    «Меня монстр толкнул на метал, и я порезался», – вспоминает мальчик.

    Сначала женщина восприняла слова сына как обычную детскую фантазию. Однако со временем у Кирилла появился панический страх. К тому же он начал падать и травмировать голову.

    Вскоре Марина и сама стала свидетелем того, как ее сына будто вырвала из рук бабушки какая-то невидимая сила и бросила головой об пол! В результате падения Кирилл получил травму.

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    Экстрасенсы помогут шестилетнему мальчику, на которого напала потусторонняя сила
    Экстрасенсы помогут шестилетнему мальчику, на которого напала потусторонняя сила
    Экстрасенсы помогут шестилетнему мальчику, на которого напала потусторонняя сила
    Экстрасенсы помогут шестилетнему мальчику, на которого напала потусторонняя сила
    Экстрасенсы помогут шестилетнему мальчику, на которого напала потусторонняя сила

    Расследовать историю возьмутся победитель 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» – жрец графической магии Каин Крамер и шаманка Сейраш.

    «Эта сила пытается убить ребенка», – отметят экстрасенсы.Смогут ли ясновидящие помочь ребенку, поклонники проекта узнают сегодня вечером на телеканале Стб.

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