Экстрасенсы помогут шестилетнему мальчику, на которого напала потусторонняя сила
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Розсилка
Сильнейшие ясновидящие страны отправятся в Полтавскую область, чтобы помочь шестилетнему мальчику Кириллу
В сегодняшнем выпуске поклонники проекта «Следствие ведут экстрасенсы» увидят новую мистическую историю.
Ясновидящие отправятся в Пирятин (Полтавская обл) и познакомятся с мальчиком Кирилом, который утверждает, что на него начала нападать потусторонняя сила.
Марина Котляр была счастливой мамой и женой. Но недавно ее шестилетний сын Кирилл начал жаловаться, что видит монстров.
«Меня монстр толкнул на метал, и я порезался», – вспоминает мальчик.
Сначала женщина восприняла слова сына как обычную детскую фантазию. Однако со временем у Кирилла появился панический страх. К тому же он начал падать и травмировать голову.
Вскоре Марина и сама стала свидетелем того, как ее сына будто вырвала из рук бабушки какая-то невидимая сила и бросила головой об пол! В результате падения Кирилл получил травму.
Расследовать историю возьмутся победитель 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» – жрец графической магии Каин Крамер и шаманка Сейраш.
«Эта сила пытается убить ребенка», – отметят экстрасенсы.Смогут ли ясновидящие помочь ребенку, поклонники проекта узнают сегодня вечером на телеканале Стб.