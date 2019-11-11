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    Жизнь

    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»

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    <p>Отношения между Ее Величеством и главой кабмина Эдвардом Хизом были &laquo;корректными, но прохладными&raquo;</p> <div></div> - Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»

    Отношения между Ее Величеством и главой кабмина Эдвардом Хизом были «корректными, но прохладными»

    Премьер был не мастером светских бесед и не смог очаровать королеву

    Как известно, британская королева не имеет права выказывать свои симпатии или антипатии к тому или иному лидеру правящей партии. Тем не менее, несколько раз Елизавета II все же позволяла себе некоторые вольности, хоть и в виде шутки, пишет Express.

    Докфильм канала BBC «Елизавета К» проливает некоторый свет на отношения королевы с ее премьер-министром Эдвардом Хитом.

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    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
    Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»

    В ленте снята Ее Величество во время приема в Букингемском дворце лидеров большой семерки в 1991 году в преддверии войны в Персидском заливе.

    Хиз, который занимал пост премьера в 1975 году, давал советы госсекретарю Джеймсу Бейкеру, как тому следует себя вести при встрече с Саддамом Хуссейном в Багдаде.

    «Я туда ездил», – заявил он гордо.

    «Да, я знаю, один раз, как одноразовый министр», – смеясь, заметила королева.

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    Эдвард Хит

    Хотя королева явно шутила, ее отношения с Хизом, который возглавлял в свое время партию консерваторов, были непростыми из-за разницы во взглядах на Содружество. Кроме этого, премьер был не мастером светских бесед и не смог очаровать королеву.

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    Королева Елизавета II шутки
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