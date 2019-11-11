Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отношения между Ее Величеством и главой кабмина Эдвардом Хизом были «корректными, но прохладными»

Премьер был не мастером светских бесед и не смог очаровать королеву

Как известно, британская королева не имеет права выказывать свои симпатии или антипатии к тому или иному лидеру правящей партии. Тем не менее, несколько раз Елизавета II все же позволяла себе некоторые вольности, хоть и в виде шутки, пишет Express.

Докфильм канала BBC «Елизавета К» проливает некоторый свет на отношения королевы с ее премьер-министром Эдвардом Хитом.

В ленте снята Ее Величество во время приема в Букингемском дворце лидеров большой семерки в 1991 году в преддверии войны в Персидском заливе.

Хиз, который занимал пост премьера в 1975 году, давал советы госсекретарю Джеймсу Бейкеру, как тому следует себя вести при встрече с Саддамом Хуссейном в Багдаде.

«Я туда ездил», – заявил он гордо.

«Да, я знаю, один раз, как одноразовый министр», – смеясь, заметила королева.

Эдвард Хит

Хотя королева явно шутила, ее отношения с Хизом, который возглавлял в свое время партию консерваторов, были непростыми из-за разницы во взглядах на Содружество. Кроме этого, премьер был не мастером светских бесед и не смог очаровать королеву.