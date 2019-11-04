Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы



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Елизавета II и принцесса Диана instagram.com/theroyalfamily

Любопытные факты вскрылись после выхода в свет книги Кеннета Роуза

Британские таблоиды опубликовали отрывки из дневника биографа королевской семьи Кеннета Роуза. Он скончался пять лет назад, его записи будут опубликованы в скором времени в виде книги. Ожидается, что это будет одно из самых скандальных изданий о британской королевской семье.

Итак, именно благодаря этим дневникам вскрылся весьма любопытный факт о королеве Елизавете. После смерти принцессы Дианы в одной из комнат Сандрингемского дворца его обитателей стал беспокоить призрак. Некоторые слуги даже отказывались убирать ее, опасаясь последствий.

Тогда королева-мать пошла на крайние меры – пригласила священника, который умел общаться с потусторонним миром и избавляться от темных сил. Служитель культа действительно почувствовал присутствие призрака в этой комнате и провел там ритуал для упокоения духов.

По словам священника, волнение в помещении могло возникнуть после кончины принцессы Дианы. Кроме того, именно в этой комнате провел последние дни Георг VI.