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    Жизнь

    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы

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    <p>Елизавета II и принцесса Диана</p> <p>instagram.com/theroyalfamily</p> - Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы

    Елизавета II и принцесса Диана

    instagram.com/theroyalfamily

    Любопытные факты вскрылись после выхода в свет книги Кеннета Роуза

    Британские таблоиды опубликовали отрывки из дневника биографа королевской семьи Кеннета Роуза. Он скончался пять лет назад, его записи будут опубликованы в скором времени в виде книги. Ожидается, что это будет одно из самых скандальных изданий о британской королевской семье.

    Итак, именно благодаря этим дневникам вскрылся весьма любопытный факт о королеве Елизавете. После смерти принцессы Дианы в одной из комнат Сандрингемского дворца его обитателей стал беспокоить призрак. Некоторые слуги даже отказывались убирать ее, опасаясь последствий.

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    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы
    Елизавета II провела сеанс экзорцизма после смерти принцессы Дианы

    Тогда королева-мать пошла на крайние меры – пригласила священника, который умел общаться с потусторонним миром и избавляться от темных сил. Служитель культа действительно почувствовал присутствие призрака в этой комнате и провел там ритуал для упокоения духов.

    По словам священника, волнение в помещении могло возникнуть после кончины принцессы Дианы. Кроме того, именно в этой комнате провел последние дни Георг VI. 

     Читайте также: «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
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