  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном

    • Розсилка
    <p>Елизавета II пообщалась&nbsp;со старейшим жителем поселка, которому недавно исполнилось 100 лет</p> <p>instagram.com/theroyalfamily</p> - Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном

    Елизавета II пообщалась со старейшим жителем поселка, которому недавно исполнилось 100 лет

    instagram.com/theroyalfamily

    Ее Величество подбодрила пенсионера

    Вся Британия отмечает Маковый день или День памяти павших в первую мировую войну. По этому случаю королевская семья посетила поселок ветеранов Centenary Village и пообщалась с его обитателями, передает британское издание Express.

    Ее величество проводили к старейшему жителю поселка, Джону Риггсу, которому недавно исполнилось 100 лет. Мужчина передвигается в инвалидном кресле, но находится в ясном уме и был невероятно тронут визитом самой королевы.

    1 з 32
    на весь екран згорнути
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
    Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном

     «Боже мой, вам сто лет! Это замечательно, не правда ли?» – обратилась монархиня к Риггсу.

    Затем 93-летняя королева шутливо добавила: «Что ж, кажется, вы меня обставили».

     Читайте также: «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    Королева Елизавета II семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ