Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном



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Елизавета II пообщалась со старейшим жителем поселка, которому недавно исполнилось 100 лет instagram.com/theroyalfamily

Ее Величество подбодрила пенсионера

Вся Британия отмечает Маковый день или День памяти павших в первую мировую войну. По этому случаю королевская семья посетила поселок ветеранов Centenary Village и пообщалась с его обитателями, передает британское издание Express.

Ее величество проводили к старейшему жителю поселка, Джону Риггсу, которому недавно исполнилось 100 лет. Мужчина передвигается в инвалидном кресле, но находится в ясном уме и был невероятно тронут визитом самой королевы.

«Боже мой, вам сто лет! Это замечательно, не правда ли?» – обратилась монархиня к Риггсу.

Затем 93-летняя королева шутливо добавила: «Что ж, кажется, вы меня обставили».