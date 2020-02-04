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    Жизнь

    Елизавета II необычно поддержала принца Гарри и Меган Маркл

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    <p>В начале января Меган Маркл и принц Гарри заявили о том, что хотят отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми</p> <div></div> - Елизавета II необычно поддержала принца Гарри и Меган Маркл

    В начале января Меган Маркл и принц Гарри заявили о том, что хотят отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми

    Гарри и Мегна Маркл с недавних пор живут в Канаде

    Королева Великобритании Елизавета ІІ публично заявила, что уважает желание герцога и герцогини Сассекских жить самостоятельной жизнью. Правда, все же вынудила супругов вернуть в казну более двух миллионов фунтов стерлингов, которые были потрачены на реконструкцию Фрогмора.

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    Елизавета II необычно поддержала принца Гарри и Меган Маркл
    Елизавета II необычно поддержала принца Гарри и Меган Маркл
    Елизавета II необычно поддержала принца Гарри и Меган Маркл
    Елизавета II необычно поддержала принца Гарри и Меган Маркл

    На днях Елизавета II побывала на церковной службе. Она выбрала красноречивое украшение, которое заставило журналистов думать о ее молчаливой поддержке внука. Перед папарацци королева появилась в ярко-голубом пальто, к которому была приколота брошь в форме снежинки. Этот интересный аксессуар в 2017 году Елизавете II подарил бывший канадский генерал-губернатор Дэвид Джонстон.

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    знаменитости Меган Маркл Королева Елизавета II
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