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    Шоу-биз

    Киану Ривз вручит статуэтку на премии «Оскар 2020»

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    Киану Ривз вручит статуэтку на премии «Оскар 2020»

    Уже 9 февраля в Лос-Анджелесе пройдет главное кинособытие года – церемония вручения премии «Оскар»

    Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки «Оскар» во время церемонии 9 февраля.

    Третья часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии.

    В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры: Киану Ривз, Пенелопа Крус, Шайя ЛаБаф, Джеймс Корден, Сигурни Уивер, Дайан Китон, Стив Мартин, Майа Рудольф, Бени Фельдштейн, Джордж Маккэй, Зак Готтзаген.

    Ранее в список презентеров также вошли Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало и др.

    Также стало известно, что обладатели прошлогодних «Оскаров» - Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек будут объявлять лауреатов в актерских номинациях на "Оскаре-2020».

    Напомним, в этом году церемония вручения премии «Оскар», где объявят победителей, пройдет 9 февраля и снова останется без ведущего. Уже названы все номинанты премии «Оскар-2020».

    знаменитости Премия «Оскар» Пенелопа Крус
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