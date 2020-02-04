Киану Ривз вручит статуэтку на премии «Оскар 2020»



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Уже 9 февраля в Лос-Анджелесе пройдет главное кинособытие года – церемония вручения премии «Оскар»

Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки «Оскар» во время церемонии 9 февраля.

Третья часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии.

В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры: Киану Ривз, Пенелопа Крус, Шайя ЛаБаф, Джеймс Корден, Сигурни Уивер, Дайан Китон, Стив Мартин, Майа Рудольф, Бени Фельдштейн, Джордж Маккэй, Зак Готтзаген.

Ранее в список презентеров также вошли Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало и др.

Также стало известно, что обладатели прошлогодних «Оскаров» - Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек будут объявлять лауреатов в актерских номинациях на "Оскаре-2020».

Напомним, в этом году церемония вручения премии «Оскар», где объявят победителей, пройдет 9 февраля и снова останется без ведущего. Уже названы все номинанты премии «Оскар-2020».