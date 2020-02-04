Maruv показала откровенные фото с отдыха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/maruvofficial

«La la la», - забавно подписала снимок Анна Корсун

Совсем недавно популярная украинская певица Марув вернулась с отдыха. В этот раз она посетила Бали. Ее спутником стал муж Александр Корсун. Естественно, пара решила оставить воспоминания о своей поездке не только в памяти.

Супруги сделали огромное количество ярких фото. Результаты съемок они выложили на своих официальных страницах в социальной сети Instagram.

К слову, Марув, как всегда, выглядит на фотографиях эпатажно. Яркости ей придают оригинальные образы. К примеру, на одной из фотографий певица изображена фактически голой.

на облачилась в короткое платье в сеточку.

Под нарядом виден лишь откровенный купальник звезды. Кроме того, Марув решила поэкспериментировать с прической. На голове у нее оказался парик голубого оттенка.

Подписчики певицы бурно отреагировали на данные снимки. Некоторые уличили Марув в чрезмерной откровенности и пошлости.

А вот остальным фотографии понравились. Они отметили, что остались в восторге не только от наряда звезды, но и от ее отличной фигуры.