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    Фото

    Maruv показала откровенные фото с отдыха

    • Розсилка
    Maruv показала откровенные фото с отдыха
    instagram.com/maruvofficial

    «La la la», - забавно подписала снимок Анна Корсун

    Совсем недавно популярная украинская певица Марув вернулась с отдыха. В этот раз она посетила Бали. Ее спутником стал муж Александр Корсун. Естественно, пара решила оставить воспоминания о своей поездке не только в памяти.

    Супруги сделали огромное количество ярких фото. Результаты съемок они выложили на своих официальных страницах в социальной сети Instagram.

    К слову, Марув, как всегда, выглядит на фотографиях эпатажно. Яркости ей придают оригинальные образы. К примеру, на одной из фотографий певица изображена фактически голой.
    на облачилась в короткое платье в сеточку.

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    Maruv показала откровенные фото с отдыха
    Maruv показала откровенные фото с отдыха
    Maruv показала откровенные фото с отдыха
    Maruv показала откровенные фото с отдыха
    Maruv показала откровенные фото с отдыха
    Maruv показала откровенные фото с отдыха
    Maruv показала откровенные фото с отдыха
    Maruv показала откровенные фото с отдыха

    Под нарядом виден лишь откровенный купальник звезды. Кроме того, Марув решила поэкспериментировать с прической. На голове у нее оказался парик голубого оттенка.

    Подписчики певицы бурно отреагировали на данные снимки. Некоторые уличили Марув в чрезмерной откровенности и пошлости.

    А вот остальным фотографии понравились. Они отметили, что остались в восторге не только от наряда звезды, но и от ее отличной фигуры.

    знаменитости фотография певица Maruv Instagram
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