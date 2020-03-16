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    Жизнь

    Елизавета II с мужем покинули Букингемский дворец из-за коронавируса

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    Королева Елизавета II и принц Филипп - Елизавета II с мужем покинули Букингемский дворец из-за коронавируса
    Королева Елизавета II и принц Филипп

    Мера предосторожности была принята для того, чтобы вывести королеву Англии и принца Филиппа из группы риска

    Британскую королеву Елизавету ІІ и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии. Подобные меры предосторожности были предприняты из-за того, что в Букингемском дворце находится много людей, что является небезопасным для Елизаветы II и 98-летнего герцога Эдинбургского. Монаршую семью обеспокоила ситуация с распространением коронавируса.   

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    Елизавета II с мужем покинули Букингемский дворец из-за коронавируса
    Елизавета II с мужем покинули Букингемский дворец из-за коронавируса
    Елизавета II с мужем покинули Букингемский дворец из-за коронавируса
    Елизавета II с мужем покинули Букингемский дворец из-за коронавируса
    Елизавета II с мужем покинули Букингемский дворец из-за коронавируса
    Елизавета II с мужем покинули Букингемский дворец из-за коронавируса

    Благодаря вынужденному переезду, английскую королеву и ее супруга удалось вывести из так называемой зоны риска. По уточненным данным, штат работников в замках в разы меньше, чем в Букингемском дворце. Таким образом, была снижена и степень опасности с возможным инфицированием коронавируса.

    Как сообщает The Sun, со ссылкой на анонимного источника близкого к окружению монаршей семьи, в настоящее время Елизавета II чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется. При этом персонал Букингемского дворца немного паниковал из-за возможного карантина. Однако никакой конкретной угрозы или положительных тестов у работников выявлено не было.

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    здоровье Королева Елизавета II вирус
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