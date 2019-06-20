Елизавету II рассмешил муж внучки



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Королева Елизавета ІІ

В британской монаршей семье ценят чувство юмора

Супругу 38-летней Зары Тиндолл, внучки Елизаветы II, удалось маленьким трюком рассмешить Ее Величество.

Забавная ситуация произошла во время традиционных скачек Royal Ascot, которые посетила британская аристократия, а также сама королева. На мероприятии она появилась в небесно-голубом образе из платья, пальто и шляпки, и с невозмутимым видом на лице. Однако все изменилось, когда к ней присоединилась ее внучка Зара с супругом Майком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ITV Racing (@itvracing) 18 Июн 2019 в 6:28 PDT

Бывшего капитана сборной Англии по регби очень любят в королевской семье за его веселый характер. Даже на серьезное мероприятие ему удалось привнести настроение шалости и баловства. Майк пришел на скачки в цилиндре, под которым скрывался «сюприз». Во время поклона Елизавете II он снял головной убор и достал оттуда крошечную копию шляпы. Королева не сдержала эмоций и засмеялась вместе с графиней Софи и принцессой Беатрис.

Джерело: graziamagazine.ru