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    Жизнь

    Елизавету II рассмешил муж внучки

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    Королева Елизавета ІІ - Елизавету II рассмешил муж внучки
    Королева Елизавета ІІ

    В британской монаршей семье ценят чувство юмора

     Супругу 38-летней Зары Тиндолл, внучки Елизаветы II, удалось маленьким трюком рассмешить Ее Величество.

    Забавная ситуация произошла во время традиционных скачек Royal Ascot, которые посетила британская аристократия, а также сама королева. На мероприятии она появилась в небесно-голубом образе из платья, пальто и шляпки, и с невозмутимым видом на лице. Однако все изменилось, когда к ней присоединилась ее внучка Зара с супругом Майком.

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    Бывшего капитана сборной Англии по регби очень любят в королевской семье за его веселый характер. Даже на серьезное мероприятие ему удалось привнести настроение шалости и баловства. Майк пришел на скачки в цилиндре, под которым скрывался «сюприз». Во время поклона Елизавете II он снял головной убор и достал оттуда крошечную копию шляпы. Королева не сдержала эмоций и засмеялась вместе с графиней Софи и принцессой Беатрис.

    Джерело: graziamagazine.ru

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