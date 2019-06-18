Особенный торт, чаепитие и путешествие: королева Елизавета II готовит праздник в честь дня рождения Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королева Елизавета ІІ и Меган Маркл

Как пройдет первый день рождения герцогини Сассекской в качестве мамы наследника британского престола?

4 августа Меган Маркл исполнится 38 лет. И пока виновница торжества погружена в заботу о новорожденном сыне, бабушка ее мужа, принца Гарри, уже вовсю планирует вечеринку по случаю ее дня рождения.

Как выяснил The Mirror, организацией праздника занялась сама Елизавета II. Именно она предложила провести его в замке Балморал, своей излюбленной шотландской резиденции.

Вместе с Меган и принцем Гарри в замок приедет и их сын Арчи. Предполагается, что это будет его первое путешествие за пределы Англии.

Праздник начнется с послеобеденного чаепития с Елизаветой и всей большой монаршей семьей. Ко дню рождения Меган по просьбе королевы приготовят особый торт. Это будет вторая поездка Маркл в любимую резиденцию Ее Величества. Для Меган и Гарри отведут целое крыло.



Джерело: Hello!