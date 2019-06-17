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    Жизнь

    Елизавета II приготовила особый подарок на день рождения Меган Маркл

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Елизавета II приготовила особый подарок на день рождения Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Legion-media

    Меган Маркл 4 августа отметит 38-летние. Елизавета II уже начала подготовку к празднику

    Ее Величество пригласила герцогиню в свое шотландское имение Балморал, где выделила для нее, принца Гарри и их сына Арчи отдельное крыло. Отмечается, что это любимое поместье Елизаветы II, и получить от нее личное приглашение туда — большая честь.

    «Королева и принц Филипп обожают пару и, конечно, своего правнука Арчи. Они пригласили их провести несколько дней вместе в Балморале», — цитирует своего источника портал The Mirror.

    После празднования Меган и все гости будут приглашены на традиционное чаепитие с Елизаветой II. Королева уже даже заказала своему кондитеру именинный торт для герцогини.

    Ранее стало известно, что Гарри и Меган планируют крестить сына в июле, Ее Величество не сможет присутствовать на церемонии.

    Сейчас супруги живут в коттедже Фрогмор, куда переехали незадолго до рождения первенца. Семейная жизнь пары протекает как нельзя лучше, а секрет в том, что Гарри и Меган разделили свои родительские обязанности.

    Джерело: graziamagazine.ru

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