Элтон Джон приобрел свечи с ароматом вагины Гвинет Пэлтроу



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Элтон Джон выкупил очень много свечей

Свечи с ароматом вагины Гвинет Пэлтроу были раскуплены, как только появились в продаже, и теперь мы знаем, кто обеспечил им повышенный спрос. Оказывается, к этому запаху не смог остаться равнодушным сэр Элтон Джон, выкупивший добрую часть партии скандальных свечей. Об этом рассказал парфюмер, работавший над созданием уникального продукта вместе с Пэлтроу:

«Элтон Джон выкупил очень много свечей. Очень много. Он настоящий фанат. Люди преследовали нас в попытках купить свечу. Я видел одну на eBay, ее продавали за невероятную сумму». На самом деле, вопреки надписи «Это пахнет как моя вагина», свеча не была вдохновлена интимными частями тела Гвинет Пэлтроу: по словам ее коллеги, такой ход использовался просто как приманка для покупателей. Во всяком случае, у них получилось зацепить этим сэра Элтона.

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