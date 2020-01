Стало известно, как интимные фото миллиардера Джеффа Безоса попали в СМИ



Любовница Безоса Лорен Санчес пересылала его сообщение своему брату

В 2018 году таблоид National Enquirer опубликовал интимные фото основателя Amazon Джеффа Безоса, что в итоге привело к разводу самого богатого человек мира с женой Маккензи Безос после 25 лет брака.

The New York Times, на которую ссылается The Bell, выяснила, как эти скандальные фото, которыми миллиардер делился только со своей любовницей и ни с кем больше, попали в распоряжение таблоида.

Выяснилось, что любовница Безоса Лорен Санчес пересылала его сообщение своему брату Майклу Санчесу. Зачем она это делала, The New York Times не уточняет. Санчес продал фотографии компании American Media, издателю National Enquirer, за $ 200 000.

Ранее Безос утверждал, что American Media шантажировала его публикацией личной переписки. По его словам, издатель National Enquirer требовал от газеты The Washington Post, принадлежащий Безос, прекратить расследовать связи American Media с Дональдом Трампом.

Ранее Безос подозревал, что National Enquirer получил его личные сообщения посредством власти Саудовской Аравии, которая организовала слом его смартфона через приложение WhatsApp. Поводом могли стать публикации The Washington Post, в которых саудовские власти обвинялась в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

