«Грэмми - 2020»: полный список победителей



Билли Айлиш, которая установила новый рекорд

17-летняя американская певица стала самым молодым исполнителем, когда-либо получавшим номинации в четырех главных категориях, при этом вообще впервые попав в списки Grammy

В Лос-Анджелесе подвели итоги 62-й церемонии «Грэмми», ставшей триумфом для молодых исполнителей: статуэтки получили Lizzo и Lil Nas X, оказавшиеся открытием последних лет. Для украинцев также есть повод для гордости - наша пианистка получила статуэтку в категории классической музыки. Но самую масштабную вечеринку в честь всех своих побед придется устроить Билли Айлиш, которая установила новый рекорд. Во-первых, в 17 лет она стала самым молодым исполнителем, когда-либо получавшим номинации в четырех главных категориях, при этом вообще впервые попав в списки Grammy. Во-вторых, во всех четырех категориях ей удалось победить.

Полный список лауреатов:

Песня года: Билли Айлиш - Bad Guy

Альбом года: Билли Айлиш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш

Запись года: Билли Айлиш - Bad Guy

Лучшее сольное поп-исполнение: Lizzo - Truth Hurts

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus — Old Town Road

Лучший вокальный поп-альбом: Билли Айлиш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Лучшая R&B-песня: PJ Morton, JoJo - Say So

Лучший R&B-альбом: Anderson.Paak - Ventura

Лучшее R&B-исполнение: Anderson.Paak - Come Home

Лучший альтернативный альбом: Vampire Weekend - Father of the Bride

Лучший рэп-альбом: Tyler, The Creator - Igor

Лучшая рэп-песня: 21 Savage, Джей Коул - A Lot

Лучшее рэп-выступление: Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy - Racks in the Middle

Лучшее рок-выступление: Гари Кларк-младший - This Land

Лучшая рок-песня: Гари Кларк-младший - This Land

Лучший рок-альбом: Social Cues - Cage The Elephant

Лучшее музыкальное видео: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Official Movie)

Лучший саундтрек: Леди Гага и Брэдли Купер - A Star Is Born

Лучший саундтрек к визуальному представлению: Hildur Guðnadóttir - «Чернобыль»

