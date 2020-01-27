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    Шоу-биз

    «Грэмми - 2020»: полный список победителей

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    Билли Айлиш, которая установила новый рекорд - «Грэмми - 2020»: полный список победителей
    Билли Айлиш, которая установила новый рекорд

    17-летняя американская певица стала самым молодым исполнителем, когда-либо получавшим номинации в четырех главных категориях, при этом вообще впервые попав в списки Grammy

    В Лос-Анджелесе подвели итоги 62-й церемонии «Грэмми», ставшей триумфом для молодых исполнителей: статуэтки получили Lizzo и Lil Nas X, оказавшиеся открытием последних лет. Для украинцев также есть повод для гордости - наша пианистка получила статуэтку в категории классической музыки. Но самую масштабную вечеринку в честь всех своих побед придется устроить Билли Айлиш, которая установила новый рекорд. Во-первых, в 17 лет она стала самым молодым исполнителем, когда-либо получавшим номинации в четырех главных категориях, при этом вообще впервые попав в списки Grammy. Во-вторых, во всех четырех категориях ей удалось победить.

    Полный список лауреатов:

    Песня года: Билли Айлиш - Bad Guy

    Альбом года: Билли Айлиш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

    Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш

    Запись года: Билли Айлиш - Bad Guy

    Лучшее сольное поп-исполнение: Lizzo - Truth Hurts

    Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus — Old Town Road

    Лучший вокальный поп-альбом: Билли Айлиш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

    Лучшая R&B-песня: PJ Morton, JoJo - Say So

    Лучший R&B-альбом: Anderson.Paak - Ventura

    Лучшее R&B-исполнение: Anderson.Paak - Come Home

    Лучший альтернативный альбом: Vampire Weekend - Father of the Bride

    Лучший рэп-альбом: Tyler, The Creator - Igor

    Лучшая рэп-песня: 21 Savage, Джей Коул - A Lot

    Лучшее рэп-выступление: Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy - Racks in the Middle

    Лучшее рок-выступление: Гари Кларк-младший - This Land

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