«Грэмми - 2020»: полный список победителей
17-летняя американская певица стала самым молодым исполнителем, когда-либо получавшим номинации в четырех главных категориях, при этом вообще впервые попав в списки Grammy
В Лос-Анджелесе подвели итоги 62-й церемонии «Грэмми», ставшей триумфом для молодых исполнителей: статуэтки получили Lizzo и Lil Nas X, оказавшиеся открытием последних лет. Для украинцев также есть повод для гордости - наша пианистка получила статуэтку в категории классической музыки. Но самую масштабную вечеринку в честь всех своих побед придется устроить Билли Айлиш, которая установила новый рекорд. Во-первых, в 17 лет она стала самым молодым исполнителем, когда-либо получавшим номинации в четырех главных категориях, при этом вообще впервые попав в списки Grammy. Во-вторых, во всех четырех категориях ей удалось победить.
Полный список лауреатов:
Песня года: Билли Айлиш - Bad Guy
Альбом года: Билли Айлиш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш
Запись года: Билли Айлиш - Bad Guy
Лучшее сольное поп-исполнение: Lizzo - Truth Hurts
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus — Old Town Road
Лучший вокальный поп-альбом: Билли Айлиш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Лучшая R&B-песня: PJ Morton, JoJo - Say So
Лучший R&B-альбом: Anderson.Paak - Ventura
Лучшее R&B-исполнение: Anderson.Paak - Come Home
Лучший альтернативный альбом: Vampire Weekend - Father of the Bride
Лучший рэп-альбом: Tyler, The Creator - Igor
Лучшая рэп-песня: 21 Savage, Джей Коул - A Lot
Лучшее рэп-выступление: Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy - Racks in the Middle
Лучшее рок-выступление: Гари Кларк-младший - This Land
Лучшая рок-песня: Гари Кларк-младший - This Land
Лучший рок-альбом: Social Cues - Cage The Elephant
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