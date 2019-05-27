Энрике Иглесиас повеселил сеть видеороликом со своими детьми
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Розсилка
Энрике Иглесиас часто делится в соцсетях счастливыми моментами отцовства и рушит стереотипы о себе, что он - отъявленный ловелас
Подписчики уже видели, как заботливый папа резвится с ними в воде, развлекает изо всех сил, качает на качелях и учит плохим манерам. Сами дети Энрике и Анны Курниковой тоже не промах - уже катают папу на автомобиле, правда, пока игрушечном.
И вот на днях артист опубликовал новое видео с участием близнецов. На нем Николас и Люси стоят у окна и наблюдают за папой, который стоит на улице и развлекает их своими гримасами. В просмотрах, конечно же, тысячи комментариев и миллионы сердечек.
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«Три ребенка на этом видео», - гласит самокритичная подпись к ролику.
Джерело: Hello!