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    Жизнь

    Энрике Иглесиас повеселил сеть видеороликом со своими детьми

    • Розсилка

    Энрике Иглесиас часто делится в соцсетях счастливыми моментами отцовства и рушит стереотипы о себе, что он - отъявленный ловелас

    Подписчики уже видели, как заботливый папа резвится с ними в воде, развлекает изо всех сил, качает на качелях и учит плохим манерам. Сами дети Энрике и Анны Курниковой тоже не промах - уже катают папу на автомобиле, правда, пока игрушечном.

    И вот на днях артист опубликовал новое видео с участием близнецов. На нем Николас и Люси стоят у окна и наблюдают за папой, который стоит на улице и развлекает их своими гримасами. В просмотрах, конечно же, тысячи комментариев и миллионы сердечек.

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    Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

    «Три ребенка на этом видео», - гласит самокритичная подпись к ролику.

    Джерело: Hello!

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