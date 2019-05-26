Австралийка делает для сына ланчи в виде сказочных персонажей и знаменитостей



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instagram.com/jacobs_food_diaries

Австралийской блогерше Лалех Мохмеди 35 лет, она воспитывает 6-летнего сына Джейкоба и 1,5-годовалую дочку Чарли, а еще создает удивительные блюда из здоровых продуктов в виде персонажей мультфильмов, благодаря чему и прославилась в интернете

«Однажды я испекла блины для сына и превратила их в льва, чтобы немного повеселиться. Джейкоб пришёл в восторг и стал постоянно спрашивать меня, могу ли я сделать съедобную игрушку или героя любимого мультика. И я решила попробовать. Мы обсудили персонажей, я подумала над ингредиентами и приступила»,— вспоминает австралийка.

Вскоре Лалех начала публиковать свои творения в Facebook и получила такой сумасшедший отклик от подписчиков, что решила создать аккаунт в Instagram, чтобы вдохновить других родителей проявлять творческий подход на кухне.

«В течение месяца страница стала вирусной и привлекла внимание средств массовой информации со всего мира. О моём творчестве написали Time, Huffington Post, The Today Show USA, The Today Show Australia, Sunrise, ABC TV, Disney Channel Australia.

А также мои блюда заметили многие знаменитости, такие как Марта Стюарт и Эштон Катчер. А Эллен ДеДженерес даже поделилась моими работами на своём шоу!

Я не могла представить, что мои маленькие кухонные творения превратятся в большой бизнес, но я люблю каждую его минуту!»— рассказала Лалех.

По словам австралийки, за последние два года ей посчастливилось поработать с такими знаменитыми компаниями, как Disney, Nickelodeon, Universal Pictures, Barcelona FC, Jamie Oliver и 20th Century Fox.

А особенно Лалех гордится тем, что в своем кулинарном творчестве она использует только здоровые продукты, к которым приучила и своих детей.

«Я люблю использовать свежие, полезные продукты, а не рафинированный сахар или консерванты. Все мои творения окрашены с использованием овощей и натуральных порошков, таких как активированный уголь»,— говорит креативная мама.

Джерело: fakty.ua