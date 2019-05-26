Криштиану Роналду купил новый спорткар за миллион евро



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Криштиану Роналду instagram.com/cristiano/

Футболист пополнил парк автомобилей

В начале мая в СМИ появилась информация, что Роналду приобрел самый дорогой автомобиль в мире – Bugatti La Voiture Noire, стоимостью около 11 миллионов евро. Однако вскоре представители артиста опровергли слухи. Все же футболист времени даром не теряет, поэтому он купил на днях другую спортивную машину. Капитан сборной Португалии стал обладателем McLaren Senna.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Май 2019 в 5:46 PDT

Не него Роналду потратил лишь один миллион евро – треть своей зарплаты. Суперкар разгоняется до сотни км/ч менее чем за три секунды. Примечательно, что Senna не только трековый автомобиль. На нем можно ездить и по обычным дорогам. Мощность авто – 800 лошадиных сил, а максимальная скорость — 340 километров в час..